Fiorentina, svegliarsi con il senso di coppa

Ba sta guardare le classifiche che pubblichiamo all’interno di questo servizio per rendersi conto che qualcosa di negativo è successo davvero nel 2024 della Fiorentina. Non si perdono per caso 12 posizioni in classifica, finendo a ridosso della zona-retrocessione se consideriamo solo questa parte di campionato. Nella stagione scorsa, la squadra di Italiano alzò ritmo e qualità di gioco proprio nel girone di ritorno, conquistando l’ottavo posto, adesso è piombata in una situazione difficile, ma non ancora irrecuperabile. Tutt’altro.



La speranza per chi ama i colori viola è che la Fiorentina, più o meno inconsciamente, abbia fatto una scelta: le coppe al primo posto, il campionato dopo, molto dopo. Forse non è un caso che l’ultima partita giocata come Dio del calcio comanda è la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. L’unico rammarico per Italiano il risultato, solo 1-0 quando la sua squadra avrebbe meritato un vantaggio ben più ampio. Aveva messo sotto un avversario che una settimana dopo avrebbe sepolto di gol il Liverpool ad Anfield Road. Poi però è arrivato il tristissimo 0-0 di Plzen e allora si ricomincia daccapo.