Fiorentina, le condizioni di Bonaventura e Belotti in vista di Salernitana e Atalanta

All'indomani della vittoria interna con il Viktoria Plzen, che ha consegnato alla squadra di Vincenzo Italiano il pass per le semifinali della UEFA Conference League, la Fiorentina è tornata a lavorare in vista della sfida di Salerno. All'Arechi, la formazione viola è attesa dalla Salernitana ultima in classifica, a pochi giorni dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini. Per il tecnico gigliato, restano da valutare le condizioni di Jack Bonaventura e Andrea Belotti .

Fiorentina, preoccupano le condizioni di Belotti e Bonaventura

A meno di 48 ore dal fischio d'inizio di Salernitana-Fiorentina, in programma domenica alle 18, preoccupano le condizioni di Giacomo Bonaventura e Andrea Belotti. Il centrocampista ex Milan, che ha saltato entrambe le sfide di Conference con il Viktoria Plzen, è ancora alle prese con un problema a una caviglia che si trascina da circa dieci giorni. Al momento, è fortemente in dubbio anche per la trasferta in Campania. Il centravanti arrivato dalla Roma nel mercato di gennaio, invece, deve superare un risentimento muscolare che ha dovuto gestire contro i cechi nella serata di ieri. Complice l'imminente impegno in Coppa Italia, che potrebbe regalare a Vincenzo Italiano un'altra finale, scalpitano Parisi, per una maglia al posto di capitan Biraghi, Maxime Lopez e Barak, rispettivamente favoriti su Arthur e Beltran. Intanto, il ds Daniele Pradè si è detto insoddisfatto del decimo posto in classifica, che non può rispecchiare le ambizioni del club di Rocco Commisso: "Il fatto che noi in questo momento si sia decimi in classifica non va bene - ha detto, tenendo alta la tensione -. Siamo una squadra forte, è vero che è stata un'annata particolare e veniamo da un periodo particolare, ma dobbiamo fare risultato anche in campionato".