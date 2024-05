Fiorentina modello Roma: Aquilani come De Rossi

FIRENZE - Il ritorno di Rocco Commisso a Firenze (rientrerà martedì negli Stati Uniti) dà il via alle grandi manovre viola. All’inizio saranno più che altro discussioni e riflessioni, in attesa che si compia il destino della Fiorentina in questa stagione, poi si passerà alla fase operativa. Ma quando arriverà quel momento, le idee dovranno essere già abbastanza chiare. E la prima questione da affrontare è quella dell’allenatore. Commisso è legato a Vincenzo Italiano, si sussurra che in caso di vittoria della Conference League il patron americano possa cercare di scompaginare le carte in tavola offrendo al tecnico un sostanzioso rinnovo del contratto (rinnovo peraltro previsto dalla clausola presente nel contratto in caso di qualificazione alla Champions o all’Europa League). Si tratta però di un sussurro, figlio anche dell’incertezza quando le voci si accavallano. Al momento, le strade di Italiano e della Fiorentina stanno imboccando direzioni diverse, il tecnico viola ha parlato con il Torino e ha ancora il Napoli che non lo perde di vista. I viola, dal canto loro, devono prendere la decisione finale, sebbene una prima scelta sia stata fatta. Con un’alternativa che, però, sta guadagnando un po’ di terreno.