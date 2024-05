Italiano: "Concentrati sulla Conference, il futuro di tutti passa in secondo piano"

A poco più di una settimana dalla finale di Conference League con l' Olympiakos , Vincenzo Italiano è stato premiato a Coverciano in qualità di "miglior allenatore della nuova generazione - calcio e spettacolo", nell'ambito del Premio nazionale "Inside The Sport 2024" promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori e dall'USSI. Per l'allenatore della Fiorentina , l'occasione per parlare di presente e di futuro , con l'addio alla viola che sembra ormai ad un passo.

Italiano: "Il futuro di ogni tesserato della Fiorentina passa in secondo piano"

A margine della cerimonia di premiazione che lo ha visto protagonista in quel di Coverciano, Vincenzo Italiano ha risposto ad alcune domande sul suo futuro, senza sbilanciarsi più di tanto in vista della prossima stagione: "Il futuro di ogni singolo tesserato della Fiorentina passa in secondo piano, - ha subito precisato il tecnico della Fiorentina - adesso la concentrazione di tutti è sulla finale di Atene del 29 maggio, è l'unico pensiero, dopodiché si tireranno le somme. Abbiamo voglia di regalare a Firenze un trofeo, la città lo merita. In particolare io e i ragazzi vogliamo riuscirci nel ricordo di Joe Barone. La sua scomparsa è stata un dramma, - ha aggiunto - lui era ogni giorno con noi e ogni giorno adesso cerchiamo di trovare quell'energia e quella forza per dare una soddisfazione alla sua famiglia. Sono convinto che Joe ci darà una spinta per la finale con l'Olympiakos. L'anno scorso ne abbiamo disputate due e le abbiamo perse, vogliamo e possiamo rifarci e faremo di tutto per prepararci nel migliore dei modi anche se prima cercheremo di prenderci a Cagliari i punti che ci mancano in campionato per blindare l'ottavo posto. Poi ci prepareremo per l'Olympiakos, ha eliminato l'Aston Villa mostrando carattere e qualità, sarà una partita tosta", ha concluso Italiano. L'ex allenatore di Spezia e Trapani, insieme ai suoi ragazzi, potrà contare su 9.500 tifosi viola, che hanno già acquistato i biglietti messi a disposizione dalla Uefa per l'evento in programma ad Atene il prossimo 29 maggio.