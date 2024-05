Fiorentina, adesso serve chiarezza

Ora serve chiarezza. Molta chiarezza . La sconfitta di Atene apre una lunga riflessione sul futuro della Fiorentina , sulla sua dimensione, sugli obiettivi da fissare. Non sarebbe stato lo stesso se avesse portato a casa la Coppa, in quel caso il potenziamento della squadra e della società sarebbe stato una conseguenza indotta dalla partecipazione all’Europa League. Ora invece bisogna capire, o meglio, deve essere la società nella persona di Commisso , il proprietario e presidente del club, a indicare la strada.

Esistono due possibilità: restare così come adesso o puntare a una crescita tecnica dopo aver realizzato quella strutturale con la creazione del Viola Park. Per restare così non c’è bisogno di granché, magari un centravanti da 7-8 gol a campionato, mica di più visto che anche 7-8 gol garantirebbero un netto miglioramento rispetto alla media di Belotti e Nzola. Ma se invece l’idea è quella di crescere, allora qui bisogna intendersi bene.

Punto primo: un centravanti vero. Inter, Milan, Atalanta, Bologna, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Torino, Genoa, Monza, Cagliari, Lecce, Verona, Empoli, Udinese, Sassuolo Frosinone e Salernitana, tutte e diciannove le squadre di questa Serie A hanno almeno un centravanti con almeno quattro gol all’attivo. Tutte tranne la Fiorentina. Ma sarà mai possibile?

Punto secondo: le ali. Gonzalez ad Atene ha fatto una partita disastrosa, però la sua stagione, esclusa una fase post-infortunio, è stata soddisfacente. Ma le altri ali? Brekalo via a gennaio senza lasciare traccia, Sottil si era svegliato solo nelle ultime partite prima di farsi male, a Ikoné cala un velo sugli occhi appena vede la porta, Kouame è un lottatore ma con i piedi non proprio raffinati (come si è visto anche in finale). A gennaio Italiano aveva chiesto un esterno d’attacco, gli hanno portato Faraoni e Belotti.

Punto terzo: un regista. Arthur era partito bene, nella prima parte della stagione si era fatto apprezzare, poi è scomparso fino a giocare una partituccia ad Atene, col suo solito palleggio orizzontale o verticale (ma indietro, mai in avanti): un vero leader non si smarrisce nelle sfide che contano. La Fiorentina, per migliorare, ha bisogno di sostituirlo con un regista vero, uno affidabile e di personalità.

Punto quarto: la difesa. A gennaio via Mina, che Italiano aveva utilizzato pochissimo e che a Cagliari, sotto la guida di Claudio Ranieri, è stato uno dei migliori. La Fiorentina è rimasta con soli tre difensori centrali più il giovane Comuzzo che l’allenatore non ha mai considerato nelle rotazioni. Così quando Luca Ranieri è andato giù di condizione (il gol preso ad Atene è stato un suo brutto errore e il bello è che si è pure rivolto verso Terracciano per dirgli che doveva intervenire: ma dai...), sono rimasti solo Milenkovic e Martinez Quarta.

Questi sono i dati e le riflessioni sulla stagione. Il lavoro di Italiano ha spinto questa squadra oltre i propri limiti soprattutto se si giudica l’intero triennio. Ma, ribadiamo il concetto: per restare a questi livelli serve solo qualche normale ritocco. Settimo, ottavo, nono posto, qualche turno in Conference, magari un’altra finale, se questa è la dimensione la Fiorentina ha pochi problemi. Per crescere, invece, i ritocchi devono essere di qualità assoluta e implicano inve stimenti notevoli. In ogni caso, è importante fare chiarezza e questo compito spetta a Commisso, deve essere chiaro con i tifosi. Ce n’erano novemila ad Atene e quelli devono sapere.