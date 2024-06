Italiano saluta la Fiorentina: "Nessun trofeo, ma percorso grandioso. Sul futuro..."

Atalanta-Fiorentina è stata l'ultima partita di Vincenzo Italiano sulla panchina del club viola . Lo stesso allenatore ha annunciato il suo addio nel post partita del match vinto al Gewiss Stadium "Sono stati tre anni bellissimi, penso di andarmene diverso e migliorato per quello che mi hanno dato società i ragazzi e il popolo viola. Non abbiamo aggiunto un trofeo, ma il percorso è stato grandioso ".

Italiano: "Futuro? C'è tempo per scegliere bene"

Il tecnico ha poi proseguito: "Quando si arriva ad un certo livello e non riesci ad andare oltre, l'ambiente chiede uno sforzo maggiore. Io penso di aver dato tutto. Futuro? Devo ponderare bene le scelte, facendo un percorso per migliorare e togliermi grandi soddisfazioni. C'è tempo per scegliere bene".

Pradè: "La speranza era di continuare con Italiano"

Prima di Italiano anche Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn: "La sconfitta in finale di Conference è stato un dolore grande. Ci dobbiamo scusare con i nostri tifosi, che non abbiamo ringraziato. Italiano? Abbiamo passato 10 minuti nello spogliatoio veramente commoventi, abbiamo fatto un percorso con Vincenzo. Fino a venerdì la nostra speranza era di continuare insieme e, con la coppa, sarebbe cambiato tutto".