Fiorentina, Kean si presenta e svela la scommessa con Dodò

Arrivato dalla Juve a titolo definitivo, Moise Kean è pronto a rilanciarsi in Serie A con la maglia della Fiorentina , che ha deciso di puntare sul centravanti ex Psg dopo l'addio di Andrea Belotti. Conferenza stampa di presentazione per l'attaccante originario di Vercelli, tornato a parlare del suo passato bianconero e degli obiettivi futuri, accompagnati da una curiosa scommessa con il brasiliano Dodò .

Fiorentina, Kean e la curiosa scommessa con Dodò

Moise Kean, tra speranze ed ambizioni, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi, senza nascondere la volontà di vincere qualcosa con la Fiorentina: "L'obiettivo è fare di più, ogni anno andare sempre più lontano. Da quello che ho visto in questi giorni la squadra c'è, abbiamo una squadra forte. Ogni volta che giocavo contro la Fiorentina mi hanno sempre messo in difficoltà ed è ciò che vogliamo fare contro tutti. Ogni anno voglio fare sempre di più. L'anno scorso ho avuto tanti infortuni e non è andato bene, ora posso e devo dimostrare in primis a me stesso, e poi alla Fiorentina che ha creduto in me. Non sento la pressione, sono qui per giocare a calcio e per vincere. Sono uno ambizioso, non posso dire il numero di gol che mi sono preposto, è personale, ma sono uno ambizioso. Scommessa con Dodo? Sì, se mi fa 8 assist, gli pagherò una vacanza", ha confermato con un sorriso l'ex Juve.

Kean sulla Juve: "Mi ha aiutato in passato, Vlahovic mi ha parlato bene di Firenze"

Trasferimento a titolo definitivo per Moise Kean, che ha lasciato la Juventus dopo stagioni caratterizzate da luci ed ombre. Ora, la nuova esperienza con la Fiorentina, dove (per ruolo) raccoglierà parte dell'eredità lasciata da Dusan Vlahovic: "Cosa non ha funzionato alla Juventus? Alla Juve mi hanno aiutato in passato, ma è più importante ciò che verrà - ha sottolineato l'ex Everton -.Vlahovic? Dusan mi ha parlato solo bene di Firenze. Anche quando è venuto a Torino. Firenze è una città strepitosa, veramente bella e con tanta passione. Adesso sta a noi dare questa gioia in campo ai tifosi".