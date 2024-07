Fiorentina-Hull City diretta: segui l'amichevole di oggi di Palladino LIVE

Prosegue la tournée in Inghilterra della Fiorentina di Raffaele Palladino. Alle 20.45 ora italiana sfida in amichevole contro l' Hull City , formazione di Championship. Terzo e ultimo test in terra inglese prima del rientro in Italia per i viola.

20:20

Fiorentina, torna Kean

Brekalo e Kouame agiranno alle spalle di Kean, che torna titolare nell'undici iniziale scelto da Palladino.

20:15

Hull City, la formazione ufficiale

HULL CITY (3-4-3): Pandur; Giles, Jones, McLoughlin; Simons, Estupinan, Drameh, Seri; Slater, Jacob, Omur. All. Walter.

20:05

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Ranieri; Dodò, Barak, Mandragora, Biraghi; Brekalo, Kouame; Kean. All. Palladino.

19:49

Può essere il giorno dell'esordio di Colpani

Può essere il giorno dell'esordio con la nuova maglia per Andrea Colpani, acquistato dal Monza in questa sessione di mercato e aggregatosi al gruppo nella giornata di ieri. Impiego part-time per il fantasista, mentre dovrebbe toccare ancora a Moise Kean guidare il reparto offensivo della viola. Domani, la squadra di Palladino farà ritorno a Firenze, per poi affrontare i francesi del Montpellier al Viola Park domenica 4 agosto.

19:31

Attesa per le formazioni ufficiali

Grande attesa per le scelte ufficiali di Palladino. Sottil e Kean davanti ma nel secondo tempo potrebbe toccare anche ad un altro neo acquisto, Colpani, appena prelevato dal Monza.

19:16

Idea Musso per la porta

La Fiorentina per la porta pensa a Juan Musso. L'idea è quella di provare a intavolare una trattativa con l'Atalanta, che in tutto questo considera il classe 1994 un esubero e che quindi non rifiuterebbe, eventualmente, di sedersi a un tavolo.

19:00

I risultati delle prime amichevoli inglesi

Dopo l’1-1 con il Bolton e la sconfitta per 2-1 contro il Preston North End, Palladino cerca altre risposte da confrontare e altri dubbi da risolvere nel test contro una formazione che gioca in Championship, la nostra Serie B.

18:47

Fiorentina, ufficiale Amatucci alla Salernitana

Lorenzo Amatucci è un nuovo giocatore della Salernitana. Il giovane centrocampista classe 2004 della Fiorentina si trasferisce a Salerno con la formula del prestito fino al giugno 2025. Amatucci torna in Serie B dopo l'esperienza alla Ternana.

18:33

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport-Stadio: iscriviti al nuovo gioco.

18:25

La probabile formazione di Palladino

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Kayode, Ranieri, Biraghi; Dodo, Mandragora, Barak, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. All. R. Palladino.

18:10

Il 4 agosto nuova amichevole contro il Montpellier

Dopo l'amichevole di questa sera, per Biraghi e compagni ritorno a Firenze e nuova amichevole domenica 4 agosto (ore 19) al Viola Park contro il Montpellier.

17:55

Possibile debutto per Colpani

Nella gara di oggi, in attesa delle formazioni ufficiali, probabile debutto di Colpani nel tratto finale di partita.

17:50

Hull-Fiorentina, terzo test inglese

Dopo l'amaro pareggio con il Boston e lo sfortunato ko con il Preston City, caratterizzato da una serie di legni colpiti dalla squadra viola, la Fiorentina di Raffaele Palladino si prepara ad affrontare il terzo ed ultimo test di questa tournée inglese.