Fiorentina, incredibile De Gea: 20 milioni in meno di stipendio in due anni

FIRENZE - Nel 2022-2023 David De Gea percepiva dai Red Devils qualcosa come 22 milioni di euro l'anno . Una cifra che, oltre a renderlo il secondo calciatore più pagato della Premier League (al pari di Erling Haaland), contribuì a lasciarlo a "piedi" perché lo United non voleva più sostenere costi così onerosi.

De Gea e l'accordo con la Fiorentina

Praticamente De Gea si è ridotto l'ingaggio di 20 milioni pur di tornare a giocare. Sì perché a Firenze guadagnerà 1,2 milioni più bonus fino al giugno 2025, con la possibilità di aumentare il proprio ingaggio nel momento in cui la Fiorentina decidesse di proporgli il rinnovo. In quel caso lo stipendio lieviterebbe a 2 milioni più bonus. Si tratta di una sorta di gentlment agreement da tenere d'occhio nei prossimi mesi, anche perché lo stato di forma dell'estremo difensore madrileno suggerisce che Daniele Pradè e soci non se lo faranno scappare facilmente.