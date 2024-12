Fiorentina-Udinese, le pagelle dei viola: Cataldi soffre, poco Colpani

Palladino (all.) 5 Fiorentina confusionaria, Fiorentina che produce poco gioco: ne viene fuori una sconfitta che costruisce dubbi.

De Gea 6

Si veste da libero per andare a fare una chiusura decisiva a trequarti campo. Sui due gol poco può.

Kayode 5

Un paio di cross interessanti nei primi venti minuti, mentre invece nella ripresa non si contano le scelte sbagliate.

Comuzzo 5

Non è nel suo momento migliore e si vede come soffre Lucca che gli stampa in faccia gol e rovesciata sul palo.

Ranieri 4,5

Finché fa valere il senso della posizione se la cava, ma la presunzione nel rilancio che causa il pareggio dell’Udinese non è perdonabile.

Gosens 5

Ehizibue lo costringe a tenere la zona in difesa. Thauvin lo disorienta e non gli dà modo di intervenire fino al tiro vincente.

Cataldi 5

Prova a cucire difesa e attacco, ma le difficoltà sono nell’interdizione perché l’Udinese nel mezzo è sempre in superiorità numerica.

Adli 6

Entra ed esce dalla partita, eppure quando esce davvero, sostituito, sembra quello comunque con le idee più chiare.

Mandragora (17’ st) 5,5

Non ha un cattivo impatto sulla partita, però l’effetto si esaurisce rapidamente.