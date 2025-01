Fiorentina, malore per un tifoso durante l'allenamento: Bove interviene

Il 2025 della Fiorentina inizia con un allenamento a porte aperte con 5mila tifosi all'interno dello stadio Franchi. I viola sono tornati ad allenarsi con il supporto del loro pubblico e per la prima volta con il nuovo difensore Nicolas Valentini , arrivato a parametro zero dal Boca Juniors. Presente alla seduta anche Edoardo Bove insieme alla squadra, salutato con grande calore dal pubblico.

Malore per un tifoso, Bove interviene

Verso la fine dell'allenamento un tifoso viola è stato colpito da un malore, con l'intervento immediato del personale sanitario presente, senza dover ricorrere al ricovero in ospedale. E proprio Bove, fermato dal malore che lo ha colpito un mese fa durante la gara con l'Inter, si è recato di persona a sincerarsi delle condizioni del tifoso, ricevendo gli applausi del pubblico. Tanti applausi anche per Martinez Quarta, all'ultima sessione in maglia viola dopo quattro stagioni: il difensore argentino tornerà in patria, al River Plate. "E' stato molto bello ritrovarsi qui tutti insieme - le parole di Riccardo Sottil -, allenarsi il primo dell'anno insieme ai nostri tifosi, non ce li aspettavamo così numerosi, c'è un clima di grande entusiasmo e armonia, questo è un gruppo unito, che non molla mai".