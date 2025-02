Rabbia Palladino in diretta tv dopo Inter-Fiorentina: "Non parlo mai degli arbitri ma stavolta..."

Raffale Palladino ha parlato nella pancia di San Siro nel post partita di Inter-Fiorentina , match terminato 2-1 per i nerazzurri, ma con un errore arbitrale evidente: la prima rete della squadra di Simone Inzaghi, infatti, è viziata da un calcio d'angolo inesistente : "Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo tenuto testa all’Inter, una squadra che lotterà per lo scudetto fino alla fine. Siamo usciti a testa alta. Non parlo mai degli arbitri, ma il rammarico è su quell’errore del calcio d'angolo, c’è da migliorare" .

Dall'errore arbitrale a Zaniolo e il rigorista: cosa ha detto Palladino

Il tecnico ha poi commentato la formazione schierata dal primo minuto: "Rifarei le stesse scelte per quello che i ragazzi hanno dimostrato giovedì. Do molta importanza alla meritocrazia, giovedì abbiamo battuto l’Inter 3-0 e mi sono sentito di riproporre la stessa squadra, o meglio la maggior parte". Palladino ha anche sottolineato il gran lavoro svolto dalla società sul mercato: "A gennaio abbiamo migliorato la squadra e il mio compito è di aggiungerli piano piano. Sono ragazzi molto applicati, stanno già capendo quello che devono fare all’interno di un ottimo gruppo. Zaniolo? Per me può giocare da esterno nel 4-2-3-1 o sottopunta nel 3-5-2. Nasce mezzala, lo conosco molto bene fin da giovane. All’occorrenza può fare anche la prima punta. Credo che ci possa dare una grande mano, come tutti i nuovi acquisti". Infine, su Mandragora rigorista e non Kean: "Lascio libertà ai ragazzi, si devono aggiustare loro. Abbiamo tanti rigoristi, mi piace che tra di loro siano altruisti. L’importante è pensare al gruppo".