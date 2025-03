Zaniolo: "Gli infortuni? Dopo il secondo grave ko non sapevo più cosa fare. Ecco chi mi ha salvato"

Zaniolo tra Firenze e la voglia di migliorare ancora

Per Zaniolo, tornare a Firenze ha un sapore speciale: “È come tornare a casa. Ho ritrovato persone che mi hanno visto crescere, che mi hanno preso quando ero un bambino. Sono tornato più maturo e sono rimasto impressionato da tutto ciò che c’è nella Fiorentina e da chi ci lavora. Quando andai via, feci scelte diverse, giuste o sbagliate, ma comunque scelte. Alla fine, è stata la mia fortuna andarmene, perché mi ha permesso di crescere sia come persona che come calciatore. Sono molto felice di quello che è stato e di quello che è oggi. Posso giocare in tanti ruoli dal centrocampo in attacco, soprattutto nelle posizioni offensive. Sono nato come mezz’ala, poi mi hanno spostato più avanti e mi sono trovato bene. Il falso centravanti? È un ruolo che posso ricoprire, ma serve tempo per imparare i movimenti. L’attaccante è un ruolo complesso e ci devi lavorare tanto in settimana. Io sono disponibile a farlo”.