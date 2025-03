Fiorentina-Juve, allerta meteo: per ora si gioca. Come è la situazione

- A poco più di 24 ore da Fiorentina-Juventus, Firenze è alle prese con una situazione critica causata dalle ingenti piogge. Per la prima volta dal 2015 la Protezione Civile ha istituito il codice rosso sul territorio: c'è massima attenzione per i livelli d'allarme del fiume Arno e dei corsi d'acqua secondari. Le problematiche maggiori che si sono riscontrate nel comune di Sesto Fiorentino, dove il Rimaggio è esondato bloccando il centro abitato e causando danni a strade e abitazioni, non a persone, e nel comune di Bagno a Ripoli:, con alcuni campi e spogliatoi allagati. La sindaca Sara Funaro ha comunicato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di oggi. Fino alle 14 di oggi chiusi anche parchi, mercati, impianti sportivi e musei, annullati eventi culturali e sportivi.. Tutto questo alla vigilia dell'arrivo della Juventus in città, un evento che dovrebbe portare al Franchi più di 20mila persone: la partita per la Lega Serie A non sembra a rischio, nonostante Alessandro Draghi, vice presidente del Consiglio Comunale di Firenze, abbia chiesto a Funaro di valutare se chiederne il rinvio.