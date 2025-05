La Fiorentina svela la nuova maglia: si ispira alla stagione di Trapattoni

Fiorentina, presentata la nuova maglia home per la prossima stagione

Il protagonista è il Giglio, simbolo di Firenze e della Fiorentina, proposto con un elegante motivo tono su tono lungo i fianchi, che crea un effetto grafico distintivo e raffinato. Non mancano i classici dettagli bianchi a V sul colletto e sui bordi delle maniche, che richiamano l’identità cromatica tradizionale del club.

Quando verrà indossata per la prima volta

La maglia verrà indossata per la prima volta in occasione di Fiorentina-Bologna, match valido per la trentasettesima giornata e in programma domenica 18 maggio alle 20:45.