Palladino lascia la panchina della Fiorentina: ora è ufficiale

FIRENZE - Ora è ufficiale: Palladino non è più il tecnico della Fiorentina. Comunicato del club viola che dà l’annuncio: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff”. Poche parole per ufficializzare l’addio. Ora il futuro.

Palladino via dalla Fiorentina: chi al suo posto ora

Il futuro tecnico della Fiorentina potrebbe però avere un volto già noto: quello di Stefano Pioli, ex giocatore viola tra il 1989 e il 1995 ed ex allenatore dal 2017 al 2019, figura molto apprezzata in entrambe le esperienze. Il suo nome circola con insistenza, complice la probabile separazione con l’Al-Nassr. Anche se è legato contrattualmente (e fiscalmente) all’Arabia Saudita fino a inizio luglio, questo non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile. Poi c'è Daniele De Rossi, accostato alla Fiorentina già da oltre un anno, e Marco Baroni. Tra le novità spunta anche Francesco Farioli, tecnico toscano originario di Barga, avvistato proprio ieri a cena in un ristorante del centro.