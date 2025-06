Gudmundsson e la foto con le tre sorelle: incredibile, giocano tutte e tre nella stessa squadra. E lui...

Albert Gudmundsson, cuore di fratello: al fianco delle tre sorelle, tutte calciatrici del KR Reykjavík. In occasione di una partita valida per il campionato femminile islandese, disputata ieri, 12 giugno, contro il Gròtta, l'attaccante prestato nella scorsa stagione dal Genoa alla Fiorentina ha voluto essere presente a bordocampo per sostenere le sue tre sorelle: Karen (classe 2003), Katla (2007) e Kara (2010) che, per la prima volta, hanno condiviso il campo con la maglia del KR Reykjavík, il club di famiglia.