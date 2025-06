La Fiorentina saluta Biraghi: "Capitano vero, grazie di tutto"

"Un punto di riferimento dentro e fuori dal campo"

"Il presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine, la loro famiglia e tutta la dirigenza della Fiorentina salutano con affetto e gratitudine Cristiano Biraghi, ringraziandolo per l'impegno, la professionalità e la passione con cui ha onorato la maglia viola in questi anni". E ancora: "Cristiano non è stato solo un giocatore, ma un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, un capitano vero, capace di guidare il gruppo con orgoglio e cuore. In bocca al lupo per la tua prossima avventura. Firenze sarà sempre casa tua". Il laterale di Cernusco sul Naviglio chiude così un ciclo con varie coppe sfiorate e tante battaglie combattute con la fascia al braccio. Adesso per lui si apre un nuovo capitolo con la maglia del Torino, ma l'affetto di Firenze e dei suoi tifosi non lo abbandonerà.