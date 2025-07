Fiorentina, Pioli alla presentazione: "Sono emozionato". Kean: "Sono motivato ad andare avanti"

Al Viola Park è andato in scena il 'Viola Carpet', ovvero la presentazione davanti ai tifosi della nuova Fiorentina di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Per il tecnico è un ritorno in panchina Firenze dopo l'esperienza tra 2017 e 2019 oltre ai sei anni da giocatore negli anno Novanta: " Sono molto felice di essere qua, ringrazio il club per esserci ritrovati e avermi chiamato . Firenze e Fiorentina significano tanto per me, siamo tutti insieme per dare il massimo e darvi le migliori soddisfazioni possibili. Siamo molto motivati. L'emozione del ritorno c'è , è la cosa bella della nostra professione. Alleno per cercare di emozionare e per cercare di emozionarmi, so che alla Fiorentina posso farlo".

Fiorentina, le dichiarazioni di Commisso dall'America

Dall'America è intervenuto anche il presidente Rocco Commisso, che in una telefonata messa vivavoce con il microfono ha parlato così: "Voglio ringraziare tutti, sono contento per Pioli e Piñones-Arce. Lavoro per la Fiorentina, questo è il settimo anno e spero possa essere il migliore. Ringrazio i tifosi presenti, ci vediamo a settembre".

Le parole di Dzeko e Kean

Tra i giocatori che hanno rilasciato qualche dichiarazione anche Edin Dzeko, al ritorno in Serie A dopo le ultime stagioni in Turchia: "Bello vedere così tanti tifosi. Le prime ore sono state belle, ho conosciuto ragazzi e staff. Sono felice di tornare in Italia, di farlo in un grande club come la Fiorentina e in una bella città come Firenze". Queste invece le parole di Moise Kean: "Sono molto motivato per andare avanti. La Fiorentina mi ha dato tanto e mi ha sempre aiutato, ora è bene tornare con nuova motivazione e dare il meglio per la Fiorentina".