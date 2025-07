Fiorentina, adesso Pioli dovrà divertire

La clausola non fa più paura. Resta il rischio di una eventuale trattativa, ma a questo punto sarebbe un colpo troppo forte da buttare giù. Oggi tutto fa pensare che Moise Kean resterà a Firenze anche per la prossima stagione. Pure le sue parole vanno in quella direzione. Gratitudine e affetto, a cui aggiungere il raddoppio dell’ingaggio e la certezza di un posto da titolare nell’anno che porta (speriamo anche noi) al Mondiale, tutto questo ha