Pioli e l'invito a Sinner in diretta tv: "Ci sta facendo sognare, gli dico una cosa". Ma la domanda era su Asllani....

Domanda di mercato, risposta da veterano. Stefano Pioli , intervenuto ai microfoni di Sky Sport nella sua nuova veste di allenatore della Fiorentina , ha dribblato con eleganza e ironia una domanda sull'interesse del club viola per Kristjan Asllani , centrocampista dell' Inter accostato negli ultimi giorni alla squadra toscana. Alla domanda se gli piacesse il profilo del giovane albanese, Pioli ha risposto con un sorriso: "Sinner? Sinner mi piace tantissimo, anzi faccio i complimenti a Jannik e lo invito a venirci a trovare qui al Viola Park. Sarebbe motivo di orgoglio per tutti noi, ci sta regalando delle emozioni fantastiche. Complimenti Jannik".

Un invito speciale e una risposta strategica

Con questo gioco di parole, Pioli ha evitato elegantemente di sbilanciarsi su un calciatore che è oggetto di trattative, proteggendo così la riservatezza delle manovre di mercato della società. Al tempo stesso, ha approfittato dell'occasione per rendere omaggio a Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo (fresco vincitore di Wimbledon) e simbolo dello sport italiano nel mondo. L'invito rivolto al tennista altotesino a visitare il Viola Park non è passato inosservato e rappresenta un modo intelligente per spostare l'attenzione e allo stesso tempo celebrare l'eccellenza sportiva italiana. Ancora una volta, Pioli dimostra di saper gestire al meglio anche i momenti più delicati davanti le telecamere, con il sorriso e l'ironia.