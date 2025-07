Fazzini si presenta alla Fiorentina: "Un sogno che si avvera. Il mio ruolo? Pioli mi ha detto che..."

Le parole di Fazzini

"Non mi sento più un giovane, a 22 anni sono maturo per poter dire la mia in questa categoria - ha esordito Fazzini -. Sono tifoso viola fin da piccolo e giocare con questa maglia è sempre stato il mio sogno". Un sogno che si realizza per il ragazzo di Massa, che ha poi spiegato ai presenti quale posizione occuperà nello scacchiere di Pioli: "Sto facendo il trequartista, ma il mister vuole che i centrocampisti facciano tutto. Penso di poter giocare in tutte le zone del centrocampo e sono pronto per ricoprire qualsiasi ruolo. Mi piace venire incontro, girarmi e puntare la linea avversaria per avere l'opportunità di servire un assist o segnare. Ma mi piace anche abbassarmi per venire a costruire l'azione. A seconda delle esigenze in partita, sarò pronto a fare le due fasi".