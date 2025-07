Pogba alla Fiorentina? De Gea svela un curioso retroscena di mercato

FIRENZE - Un David De Gea a tutto tondo quello che si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Il portiere spagnolo della Fiorentina ha parlato del suo ambientamento a Firenze, del nuovo tecnico Stefano Pioli e ha svelato anche alcuni retroscena curiosi legati al suo passato al Manchester United. Tra i momenti più emozionanti dell’intervista, le parole su Paul Pogba, ex compagno ai Red Devils: “A Paul ho scritto: 'Dai, vieni alla Fiorentina!'. Spero che torni a giocare bene, è fortissimo. Fisicamente è uno dei migliori che abbia mai visto. Mi è dispiaciuto per ciò che gli è successo, spero davvero che possa tornare a essere il calciatore completo e dominante che tutti conosciamo. È un bravo ragazzo, sempre allegro, sempre a ballare”.

De Gea e il presente alla Fiorentina

Sul presente in viola, De Gea si è detto entusiasta del nuovo corso guidato da mister Pioli: “Come dice sempre il mister, bisogna lavorare e farlo bene. Ha uno stile di gioco chiaro, e dobbiamo seguirlo tutti insieme per migliorare. Ho parlato con lui varie volte e ho percepito una grande energia. Possiamo fare una grande stagione". Non manca anche una dichiarazione d’amore per Firenze e per il nuovo centro sportivo: “Mi sono ambientato velocemente, dal primo giorno mi sono sentito a casa. Il Viola Park è qualcosa di incredibile, ne parlavo con alcuni compagni: in Europa ce ne saranno tre o quattro di strutture così. C’è tutto, è pazzesco”.