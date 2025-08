Dove vedere Nottingham Forest-Fiorentina? Dazn o Sky, orario della quinta amichevole di Pioli

Secondo test in Inghilterra per la Fiorentina di Stefano Pioli, chiamata a mettere alle spalle il recente ko con il Leicester. Stavolta, l'avversario di turno è il Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo e dell'ex Nikola Milenkovic, settima forza dell'ultima Premier League. Progetto tridente per il tecnico viola, che lavora per proporre Kean, Gudmundsson e Dzeko dal primo minuto. Ancora a parte Rolando Mandragora, unico indisponibile per la gara di oggi.