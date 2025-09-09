Fiorentina, c'è l'esito degli esami di Gudmundsson: come sta e quando può tornare in campo

Proverà a recuperare per la partita di sabato sera contro il Napoli, perché non vorrebbe saltare la super sfida ai campioni d'Italia. Ma se recupererà sarà, probabilmente, solo per la panchina. Meglio non correre rischi: Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti dopo il trauma contusivo- distorsivo riportato venerdì sera nel corso di Islanda-Azerbaigian. Questo l'esito comunicato dalla Fiorentina: "Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento perone-astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato". Sospiro di sollievo: non ci sono lesioni, non ci sono fratture.