La Fiorentina torna al Franchi 118 giorni dopo: 20mila alla prima

Si torna a casa. Centodiciotto giorni dopo Fiorentina-Bologna , i viola si ripresentano al Franchi. Sarà soprattutto il debutto-bis di Stefano Pioli : una notte di gala, perché a battezzare la seconda esperienza fiorentina del tecnico emiliano arriva il Napoli campione d'Italia, con una cornice di pubblico che, per quanto possibile, si prospetta all'altezza di una super sfida.

Fiorentina, 20mila alla prima al Franchi

Attesi circa in 20mila nel sabato sera di Campo di Marte, con una piccola presenza nel settore ospiti. Il tifo organizzato napoletano, come tante altre realtà italiane hanno fatto in precedenza, ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori. Così, complice anche il divieto di vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio ai residenti in Campania, si presenta un Franchi quasi interamente viola: oltre 7mila biglietti venduti. Ieri la società di Commisso ha comunicato il dato ufficiale a chiusura della campagna abbonamenti: 13.478 tagliandi stagionali staccati (+12% rispetto alla scorsa stagione). Ci saranno quindi oltre 20mila spettatori - l'impianto potrà ospitarne un massimo di 23mila. Non sarà comunque un colpo d'occhio da sogno: siamo ancora lontani dal completamento dei lavori di ristrutturazione e così, anche per quest'annata (e non solo) il popolo viola dovrà abituarsi a uno stadio-cantiere, con la curva Fiesole e parte della Maratona che continueranno a essere inagibili.

Fiorentina, la sicurezza dello stadio

Col nuovo campionato tornano anche le misure di sicurezza prese dal Comune: vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche nelle zone limitrofe allo stadio (piazza delle Cure, viale dei Mille e adiacenti); su disposizione della Questura di Firenze, ci sarà un divieto di transito e sosta nelle consuete zone-rosse nel giorno della partita, ovvero le vie che costeggiano il Franchi, un provvedimento che scatterà stavolta ben otto ore prima rispetto al calcio d'inizio (fissato domani alle ore 20.45).

Fiorentina, le scelte di Pioli per il Napoli

Intanto al Viola Park continua la preparazione in vista del Napoli: già da ieri Stefano Pioli ha potuto lavorare con tutto il gruppo Nazionali, per ultimo Tariq Lamptey, in campo per la prima seduta in campo coi nuovi compagni dopo gli impegni col Ghana. Albert Gudmundsson, alle prese con un infortunio alla caviglia rimediato in Islanda-Azerbaigian, continua ad allenarsi a parte per esserci quantomeno in panchina. Con il numero dieci a mezzo servizio, Pioli dovrebbe optare per un 3-5-2, con Hans Nicolussi Caviglia vertice basso del centrocampo e Roberto Piccoli a far coppia con Moise Kean davanti.