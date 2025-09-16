Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
EA Sports FC 26, c’è Kean calciatore e… cantante

L’attaccante della Fiorentina centra un record del tutto particolare: riguarda il nuovo videogioco in uscita a breve
EA Sports FC 26, c’è Kean calciatore e… cantante
Niccolò Santi
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Ebbene sì, Moise Kean ha battuto un nuovo record. Non si tratta di gol, piuttosto di un traguardo virtuale: l’attaccante viola sarà il primo calciatore protagonista di un videogioco di calcio, non solo in qualità di personaggio da utilizzare sul campo ma anche come artista. Come svelato da Electronic Arts, tra le canzoni scelte per EA Sports FC 26 (il vecchio Fifa) ce n’è una di Kean il quale è conosciuto col nome d’arte KMB. Il singolo si chiama Bombay ed è stato pubblicato il 27 marzo scorso. La soundtrack di quest’anno include 109 brani provenienti da oltre trenta Paesi, firmati sia da artisti affermati che emergenti. 

L'emozione di Kean

Kean, entusiasta, ha voluto esprimere tutto il suo orgoglio per essere riuscito a unire due delle più grandi passioni che lo animano, ossia il calcio e la musica. «Il calcio e la musica sono entrambe passioni che uniscono le persone in tutto il mondo, al di là delle loro differenze - le parole del centravanti della Fiorentina - Far parte di FC 26, non solo come giocatore ma anche come artista, è per me un sogno che diventa realtà». In attesa di ricominciare a macinare reti, come lo scorso anno e come in Nazionale, l'ex Juventus si è guadagnato una bella soddisfazione personale che presumibilmente lo caricherà ancor più. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

