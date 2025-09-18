Fiorentina, Kean agita Pioli: ecco le sue condizioni

FIRENZE - Moise Kean alza bandiera bianca. Il centravanti della Fiorentina ha dovuto disertare l’allenamento di ieri mattina, al Viola Park, per via di un leggero attacco influenzale che l’ha colpito nella notte tra martedì e mercoledì. Ecco che Stefano Pioli, ancora una volta, non ha potuto lavorare con la sua punta di riferimento, cosa che era successa la settimana scorsa per motivi diversi. L’ex Juventus aveva risposto presente all’appello della Nazionale, sottraendosi così alla maggior parte delle sedute svolte dalla squadra viola. Una criticità da non sottovalutare, specie in un momento della stagione delicato in cui la Fiorentina è alla ricerca della quadra.