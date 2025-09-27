Fiorentina, Lamptey operato a Villa Stuart: quando rientra dopo l'infortunio

Lamptey potrà tornare in campo tra 4/5 mesi

L’intervento è perfettamente riuscito. Lamptey potrà tornare in campo tra 4/5 mesi. Prima dello stop forzato l'ex Brighton, acquistato dalla Viola a titolo definitivo con contratto triennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione, ha collezionato due presenze: tre minuti contro il Napoli e ventidue contro il Como contro cui, come detto, si è infortunato.