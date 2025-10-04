Fiorentina, Pioli cerca la soluzione: le idee anti Roma

Doppia premessa. La prima, sotto gli occhi di tutti: Stefano Pioli non ha ancora trovato il modo per trasformare una quindicina di giocatori in una squadra. La seconda, dentro il nostro pensiero: se c’è un allenatore in grado di trovare il modo per trasformare una quindicina di giocatori in una squadra è Stefano Pioli. Dite che le due premesse sono in contrasto? Sì, lo sono. Ma restiamo convinti, nonostante le notevoli e inattese difficoltà di fine estate/inizio autunno, che alla fine prevalga la seconda. Non si tratta di una fiducia a buon prezzo, la convinzione nasce dalla storia di Pioli, dal suo passato, dalla sua esperienza, dalla sua conoscenza della materia tecnica e umana e dalla sua ambizione.

La crisi della Fiorentina e le possibili soluzioni

Partiamo però dalla prima parte. L’ex giocatore, ex allenatore e allenatore attuale della Fiorentina ha avuto la possibilità di iniziare la preparazione con l’organico quasi al completo. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati soltanto Lamptey, Nicolussi-Caviglia (appena convocato in Nazionale) e Piccoli. La Fiorentina ha giocato tre amichevoli di buon livello in Inghilterra, compresa quella all’Old Trafford col Manchester United, ed è partita serenamente in Conference League col 3-0 al Polyssia, nonostante l’espulsione di Kean alla fine del primo tempo. Poi il buio. Andando alla ricerca di un equilibrio che ancora sfugge, Pioli ha cambiato di continuo la squadra. In attacco: due punte, due punte più Gudmundsson, una prima punta e una d’appoggio (Dzeko), due centravantoni (Piccoli e Kean insieme), una punta e due trequartisti; a centrocampo Fagioli regista, Mandragora centrale insieme a Nicolussi-Caviglia in regìa, Sohm e Ndour mezze ali, Nicolussi regista fra due mezze ali; in difesa, l’idea-base era la difesa a tre, ma in assenza di un sano sviluppo del gioco sugli esterni è passato alla linea a quattro contro il Como, ed è andata male, così è tornato subito al suo orientamento iniziale con tre difensori, prima Comuzzo-Pongracic-Ranieri, poi Pongracic-Pablo Mari-Ranieri. Una rotazione del genere, in una squadra che fa le coppe (e che ha iniziato prima di tutte le altre con i play-off) sarebbe giusta, ma Pioli è stato spinto in quella direzione perché non ha ancora raggiunto un equilibrio soddisfacente. C’è chi sostiene che il mercato non sia stato funzionale, ma se torniamo all’estate scorsa e pensiamo alle conferme di De Gea, Kean, Fagioli e Gosens non ricordiamo da nessuna parte un moto di disappunto. Quanto ai nuovi arrivi, se valutiamo il loro rendimento nella stagione precedente non troviamo nessuno al di sotto del 6,5. Forse su un aspetto è giusto soffermarsi: Sohm, Viti, Fazzini (il migliore dei viola finora) e Nicolussi-Caviglia giocavano per la salvezza, non per andare in Champions. Devono fare un salto nella nuova dimensione. In ogni caso, Pioli si è detto sempre soddisfatto del mercato.

Pioli sfida la Roma

Presentandosi alla stampa più di un mese fa, l’allenatore aveva “pizzicato” Allegri colpevole di non aver inserito la Fiorentina nella corsa per la Champions. E qui sta la chiave della svolta. Se continua ad andar male, Stefano fallisce due volte, la valutazione della squadra e il risultato (anche come gioco) della stagione, ma questo è lui stesso a non permetterselo. Sa che Firenze freme però non ha ancora mollato, conosce l’ambiente, sa come la pensano da queste parti. Se al suo posto ci fosse stato un altro allenatore, magari con meno esperienza, e non un tecnico che questa città apprezza da tempo sia sul piano umano che professionale, il clima sarebbe stato molto più pesante. Tocca a lui, a Stefano Pioli, trascinare la Fiorentina fuori da questa sgradevole situazione. La sfida con la Roma deve segnare una svolta e portare altra fiducia. Della partita di giovedì scorso contro il modesto Sigma, guardandoci dentro con buona volontà, qualche piccola traccia positiva è rimasta. Tutta Firenze aspetta che quella traccia diventi un solco.