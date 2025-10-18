Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
Milan-Fiorentina, Kean tra i convocati: la scelta di Pioli dopo l'infortunio con l'Italia

L'attaccante della Viola prenderà parte alla trasferta di San Siro contro i rossoneri: come sta e le valutazioni sul suo impiego
Buone notizie per la Fiorentina: Moise Kean è tra 24 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di domani, domenica 19 ottobre, alle 20:45, contro il Milan, valida per la settima giornata di Serie A. L'attaccante della Viola ha superato il provino di stamani dopo l'infortunio alla caviglia destra rimediato una settimana fa in Nazionale contro l'Estonia.

Verso Milan-Fiorentina: Kean titolare o in panchina? Piccoli in preallarme

Un acciacco che, pur in assenza di lesioni, gli ha fatto saltare martedì scorso la seconda partita valida per le qualificazioni Mondiali contro Israele. Kean ha lavorato a parte dopo il rientro a Firenze per poi aggregarsi gradualmente in gruppo: non resta che scoprire se partirà titolare o si accomoderà in panchina. Una decisione che Pioli prenderà all'ultimo momento. C'è Piccoli in preallarme.

