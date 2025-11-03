Fiorentina, nuovo ds dopo Pradè: c'è un nome clamoroso

FIRENZE - Questione chiama questione ed è inevitabile di fronte alla crisi in cui si trova la Fiorentina che non è solo di campo, perché il club viola da sabato mattina è anche senza direttore sportivo dopo le dimissioni presentate da Pradè e accettate. La precedenza adesso va all’allenatore, ma di pari passo continua la ricerca di una figura a cui affidare il comando dell’area tecnica e i nomi intanto che circolano a Firenze e dintorni sono essenzialmente due: quello di Gianluca Petrachi, già al Torino e alla Roma tra le altre squadre da dirigente, e quello di Cristiano Giuntoli che però rappresenta un profilo molto impegnativo sotto l’aspetto economico e in teoria fuori target. Salvo accelerazioni, la scelta sarà fatta durante la sosta del campionato.