Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, nuovo ds dopo Pradè: c'è un nome clamoroso

La società si muove alla ricerca di un profilo importante e pensa a un ex dirigente della Juve
Francesco Gensini
1 min
TagscalcioSerie AFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - Questione chiama questione ed è inevitabile di fronte alla crisi in cui si trova la Fiorentina che non è solo di campo, perché il club viola da sabato mattina è anche senza direttore sportivo dopo le dimissioni presentate da Pradè e accettate. La precedenza adesso va all’allenatore, ma di pari passo continua la ricerca di una figura a cui affidare il comando dell’area tecnica e i nomi intanto che circolano a Firenze e dintorni sono essenzialmente due: quello di Gianluca Petrachi, già al Torino e alla Roma tra le altre squadre da dirigente, e quello di Cristiano Giuntoli che però rappresenta un profilo molto impegnativo sotto l’aspetto economico e in teoria fuori target. Salvo accelerazioni, la scelta sarà fatta durante la sosta del campionato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, Pioli a un passo dall'esoneroFiorentina, Ranieri è furibondo