martedì 4 novembre 2025
Pioli, pensavamo fosse in grado di capire

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sul braccio di ferro tra la Fiorentina e l'attuale allenatore
Alberto Polverosi
Muro contro muro, dicono dal Viola Park. Il muro di Pioli e dei suoi procuratori contro il muro di Commisso e dei suoi dirigenti. Per andarsene vuole la buonuscita, per sé e per il suo staff. Abbiamo sperato che non fosse vero (e lo speriamo ancora, Pioli può sempre smentire), pensando che un uomo di buonsenso come lui fosse in grado di capire in quale situazione si era cacciato e aveva cacciato, suo malgrado, la Fiorentina. Cer

