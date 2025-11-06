Galloppa e la frase in tv come allenatore della Fiorentina: "Se ho dormito? Beh, diciamo che..."
A pochi minuti dal via di Mainz-Fiorentina, valevole per il terzo turno di Conference League, Daniele Galloppa riassume le sue sensazioni in vista del debutto sulla panchina viola, dopo il rocambolesco divorzio da Stefano Pioli. Il giovane tecnico ai microfoni di SkySport racconta la sua emozione e quel che ha detto alla squadra.
"Ho dormito poco e studiato tanto..."
Il tempo per preparare la trasferta alla Mewa Arena è stato pochissimo ed ha influito sulla strategia messa in atto da Galloppa e dal suo staff: "Visto il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, ma più che altro voglio un’interpretazione da grande squadra. Qualche cambio era obbligato visti gli acciacchi e credo sia giusto dare una chance a Martinelli. Come ho vissuto questi giorni? Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. C'è un'atmosfera bellissima e spero che i ragazzi diano il massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Cercherò di godermi questa serata. Sono contento di essere qui".
Il messaggio alla squadra: "Aiutiamoci tra noi"Da tecnico alle prime armi, Galloppa ha deciso di puntare più sul gruppo e sulla motivazione: "Quello che mi sono sentito di dire ai giocatori è che se non ci aiutiamo tra di noi nessuno lo fa. Sono convinto che i ragazzi avvertono la responsabilità di questo momento, l'ho letto nei loro occhi, sono fiducioso e sereno. Per le rivoluzioni ci vuole tempo".
A pochi minuti dal via di Mainz-Fiorentina, valevole per il terzo turno di Conference League, Daniele Galloppa riassume le sue sensazioni in vista del debutto sulla panchina viola, dopo il rocambolesco divorzio da Stefano Pioli. Il giovane tecnico ai microfoni di SkySport racconta la sua emozione e quel che ha detto alla squadra.
"Ho dormito poco e studiato tanto..."
Il tempo per preparare la trasferta alla Mewa Arena è stato pochissimo ed ha influito sulla strategia messa in atto da Galloppa e dal suo staff: "Visto il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, ma più che altro voglio un’interpretazione da grande squadra. Qualche cambio era obbligato visti gli acciacchi e credo sia giusto dare una chance a Martinelli. Come ho vissuto questi giorni? Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. C'è un'atmosfera bellissima e spero che i ragazzi diano il massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Cercherò di godermi questa serata. Sono contento di essere qui".