Galloppa e la frase in tv come allenatore della Fiorentina: "Se ho dormito? Beh, diciamo che..."

"Ho dormito poco e studiato tanto..."

Il tempo per preparare la trasferta alla Mewa Arena è stato pochissimo ed ha influito sulla strategia messa in atto da Galloppa e dal suo staff: "Visto il poco tempo che abbiamo avuto ho preferito non cambiare l’assetto. Abbiamo lavorato su qualcosa, ma più che altro voglio un’interpretazione da grande squadra. Qualche cambio era obbligato visti gli acciacchi e credo sia giusto dare una chance a Martinelli. Come ho vissuto questi giorni? Ho dormito poco perché abbiamo studiato tanto. C'è un'atmosfera bellissima e spero che i ragazzi diano il massimo per tenere alti i colori della Fiorentina. Cercherò di godermi questa serata. Sono contento di essere qui".