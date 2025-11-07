Vanoli alla Fiorentina, l’esordio al Viola Park: cosa succede oggi

Il nuovo corso

Dopo Pioli esonerato martedì per i quattro punti conquistati in dieci partite, dopo l'interim di Galloppa ieri sera in Conference League, inizia un nuovo corso viola nella speranza di Commisso, dei dirigenti e, vien spontaneo da dire soprattutto dei tifosi mortificati da dieci partite surreali, che queste parole - le stesse pronunciate e scritte dovunque e da chiunque per sentire e sentore generale quattro mesi fa all’arrivo (ritorno) di Pioli a Firenze - abbiano un percorso differente da quello che è stato finora e un finale positivo. Intanto, mettendo la salvezza in cima ad ogni cosa, pensiero e programmi compresi: quei quattro punti senza successi e con sedici gol incassati preoccupano e spaventano, insieme alla dimostrazione di passività, di scarso senso di appartenenza e forse perfino di sottovalutazione di quello che sta accadendo da parte dei calciatori, nessuno escluso, per la loro parte di responsabilità che è bella grossa. E se serviva e non serviva, la partita di Conference a Mainz ha solo e soltanto confermato tutto questo: ecco, quali corde avrà il compito di toccare Vanoli al suo ingresso al Viola Park.

Cose da fare

Oggi, come detto, dopo aver sciolto nelle scorse ore i vincoli che lo legavano al Torino in virtù di un biennale sottoscritto nell’estate 2024 e interrotto a inizio estate con la separazione dal club granata. Ma il contratto c’era e ovviamente doveva essere chiuso in maniera definitiva per consentire al 53enne allenatore varesino di prendersi questa occasione offerta dalla Fiorentina, a lui e non ad esempio a Nesta o a Palladino con l’accelerazione compiuta dal direttore generale Ferrari e dal direttore sportivo Goretti mercoledì pomeriggio, più o meno quando Galloppa un migliaio di chilometri più a nord si metteva al centro della scena nella conferenza stampa della vigilia di Conference. Una nomina a interim, una soluzione d’emergenza in attesa di quella definitiva: oggi si chiede il cerchio aperto martedì dall’esonero di Pioli. Sono stati giorni tumultuosi sotto il cielo di Bagno a Ripoli e la direzione poi presa fa pensare che il verbo vada bene così al passato. Almeno nella gestione della crisi tecnica, però adesso la questione si sposta dove conta davvero: sul campo. Sui campi d’allenamento del Viola Park, e lì Vanoli sarà chiamato ad intervenire in modo deciso sia sotto il profilo psicologico che tecnico-tattico, poi sui campi della Serie A cominciando a farlo già tra due giorni a Marassi: in una sfida-salvezz a.