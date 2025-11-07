Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 7 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vanoli alla Fiorentina ufficiale: il comunicato del club viola e i dettagli dell'accordo

L'ex allenatore del Torino prende il posto dell'esonerato Pioli: c'è la firma sul contratto, le prime foto
2 min
TagsvanoliFiorentinaSerie A
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina a Paolo Vanoli: c'è l'annuncio successivo alla firma sul contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per estenderlo all’anno successivo, non collegata ai risultati, più una serie di bonus legati ai risultati in questa stagione tra campionato (scattano col decimo posto, poi salgono al salire del prestigio della Coppa), Coppa Italia (vittoria) e Conference League (vittoria). 

Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina: la nota della Viola

Il comunicato è ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi". Vanoli subentra all'esonerato Stefano Pioli ed eredità la Fiorentina all'ultimo posto in classifica, a quota 4 punti, frutto di quattro pareggi e sei sconfitte.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Vanoli alla Fiorentina: l'esordio al Viola ParkFiorentina, ecco Vanoli
Unisciti alla community