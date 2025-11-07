Vanoli alla Fiorentina ufficiale: il comunicato del club viola e i dettagli dell'accordo
La Fiorentina a Paolo Vanoli: c'è l'annuncio successivo alla firma sul contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per estenderlo all’anno successivo, non collegata ai risultati, più una serie di bonus legati ai risultati in questa stagione tra campionato (scattano col decimo posto, poi salgono al salire del prestigio della Coppa), Coppa Italia (vittoria) e Conference League (vittoria).
Vanoli nuovo allenatore della Fiorentina: la nota della Viola
Il comunicato è ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi". Vanoli subentra all'esonerato Stefano Pioli ed eredità la Fiorentina all'ultimo posto in classifica, a quota 4 punti, frutto di quattro pareggi e sei sconfitte.