Fiorentina, Commisso smentisce una possibile cessione: "Il club non è in vendita"

È tempo di far chiarezza anche in casa Fiorentina , all'indomani dall' esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola . In una nota diffusa attraverso i canali ufficiali del club, il presidente Rocco Commisso ha voluto rispondere con forza alle "voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina ".

Commisso smentisce una possibile cessione del club: "La Fiorentina non è in vendita"

"Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società - fa sapere il numero uno della Fiorentina -. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, - prosegue Commisso - lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita".