Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, Commisso smentisce una possibile cessione: "Il club non è in vendita"

Attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali del club, il presidente viola ha ribadito con forza di voler portare avanti il progetto iniziato nel 2019
2 min
TagsRocco CommissoFiorentinaSerie A
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

È tempo di far chiarezza anche in casa Fiorentina, all'indomani dall'esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola. In una nota diffusa attraverso i canali ufficiali del club, il presidente Rocco Commisso ha voluto rispondere con forza alle "voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina".

Commisso smentisce una possibile cessione del club: "La Fiorentina non è in vendita"

"Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società - fa sapere il numero uno della Fiorentina -. Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi. Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, - prosegue Commisso - lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club. Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Vanoli, pari all'esordioFiorentina, ecco Vanoli
Unisciti alla community