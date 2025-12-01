Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Incubo Fiorentina, disastro senza fine: è scoppiata la testa

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sull'ennesima sconfitta contro l'Atalanta che prolunga la crisi della formazione viola
Alberto Polverosi
1 min
TagscalcioFiorentinaCrisi
Il disastro non ha fine. A Bergamo altra sconfitta, la seconda di fila dopo quella con l’Aek in Conference, la prima in campionato di Vanoli. Altri due gol presi, ultimo posto in classifica confermato, con la peggior difesa del campionato, sei punti in tredici partite e soprattutto un atteggiamento non da squadra in lotta per la salvezza. Tutto questo davanti a Palladino che aspettava da mesi un giorno così. La

