Fiorentina in Serie B, Carlo Conti: "Tirate fuori le p...., ma non fatemi parlare"  

La Fiorentina è finita in un incubo da cui, per ora, non riesce a svegliarsi. Ultima in classifica insieme al Verona, ancora senza una vittoria dopo un avvio di campionato da dimenticare, la squadra viola vive un momento di grande tensione. Lo sanno i tifosi, lo percepisce l’ambiente e lo ammettono, con amarezza, anche i volti simbolo del tifo gigliato. Uno su tutti: Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2026 e fiorentino doc, che ha commentato la crisi della Viola - e l'ombra della Serie B - a margine della presentazione a Roma dello spot della campagna antinfluenzale.