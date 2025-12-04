Fiorentina in Serie B, Carlo Conti: "Tirate fuori le p...., ma non fatemi parlare"
La Fiorentina è finita in un incubo da cui, per ora, non riesce a svegliarsi. Ultima in classifica insieme al Verona, ancora senza una vittoria dopo un avvio di campionato da dimenticare, la squadra viola vive un momento di grande tensione. Lo sanno i tifosi, lo percepisce l’ambiente e lo ammettono, con amarezza, anche i volti simbolo del tifo gigliato. Uno su tutti: Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2026 e fiorentino doc, che ha commentato la crisi della Viola - e l'ombra della Serie B - a margine della presentazione a Roma dello spot della campagna antinfluenzale.
Carlo Conti commenta la crisi della Fiorentina
"Sono in silenzio stampa, non fatemi parlare", ha esordito con un sorriso amaro Carlo Conti. Poi, però, la preoccupazione ha prevalso: "Serie B? Non ci voglio neanche pensare. Tirate fuori le p....". Parole che sintetizzano perfettamente il clima che si respira attorno alla Fiorentina: tensione, paura, ma anche una richiesta forte alla squadra di ritrovare orgoglio e identità.