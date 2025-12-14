Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Fiorentina, fatti riconoscere

Leggi il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio alla situazione tragica della Viola
Ivan Zazzaroni
2 min
Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Nona sconfitta e ancora zero vittorie in campionato, la situazione della Fiorentina è tragica. Il 2-1 incassato in casa dal Verona, diretta concorrente per la salvezza, ha obbligato il club viola al silenzio stampa e alla scelta di mandare in ritiro la squadra sino a data da destinarsi. Urge una sterzata, adesso sono otto i punti che dividono la Viola, ultima a 6, dal Parma quartultimo (14).

Zazzaroni: "Fiorentina fragile, serve una scossa"

Sul dramma sportivo che la Fiorentina sta vivendo si è espresso anche il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, che sul suo profilo Instagram ha scritto: "Ha giocato in arancione per non farsi riconoscere, ma è da mesi che non riconosciamo la Fiorentina. Mancano 23 partite alla fine e l'unica certezza che ho è la fragilità della società. Che ha il presidente in America, 21 mesi fa ha perso Barone, di recente ha accettato le dimissioni di Pradè e ora si ritrova col povero Ferrari isolato e non in grado di assumersi la responsabilità di scelte forti. L'agonia, o se volete l'eutanasia sportiva, non è tollerabile. Serve una scossa. Di qualsiasi tipo. La realtà va affrontata con decisione".

 

