Fiorentina, ore caldissime: si va verso l'esonero di Vanoli

Iachini, Ballardini o Galloppa tra i possibili sostituti di Vanoli alla Fiorentina

Vanoli ha finora conquistato due punti in cinque partite, grazie a pareggi con Genoa e Juventus che hanno preceduto tre sconfitte consecutive: contro Atalanta, Sassuolo e Verona. Le riflessioni sulla guida tecnica si sono intensificate proprio a margine del ko nello sfida salvezza con i gialloblù. Se Vanoli dovesse essere esonerato al suo posto potrebbero essere ingaggiati Iachini o Ballardini, ieri presente al Franchi, ma non è da escludere neppure la soluzione interna con Galloppa, che in questa stagione ha traghettato la Fiorentina dalle mani di Pioli a quelle di Vanoli, prendendone in occasione della trasferta di Conference League sul campo del Mainz (2-1).

Giovedì c'è la Conference League: la Fiorentina in trasferta a Losanna

Giovedì 18 dicembre, alle 21, la Fiorentina sarà impegnata proprio in Conference League: a Losanna, nella gara valida per la sesta giornata della Fase Campionato. Presto si scoprirà se il tecnico chiamato che prenderà parte al match in Svizzera sarà ancora Vanoli o, più probabilmente, il terzo allenatore di una stagione nata male e che sta proseguendo peggio.