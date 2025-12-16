Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Il clamoroso retroscena sulla Fiorentina: "Volate sedie a Sassuolo, chiesti i danni"

Massimo Orlando, prima del match contro il Verona, ha rivelato un particolare dopo la sfida a Reggio Emilia
FIRENZE - Massimo Orlando, intervenuto nel prepartita di Fiorentina–Hellas Verona su Toscana TV, ha rivelato presunti retroscena clamorosi riguardanti l’intervallo della gara tra Fiorentina e Sassuolo. L’ex calciatore viola ha raccontato di scene particolarmente tese negli spogliatoi, con protagonisti Ranieri, Mandragora e Kean, già protagonisti in campo di un acceso confronto sul rigore concesso nella ripresa.

Il racconto di Orlando sul caos alla Fiorentina

Secondo quanto riferito da Orlando, negli spogliatoi la situazione sarebbe degenerata: "Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate". Una ricostruzione che, se confermata, dipingerebbe un quadro di profonda tensione interna al gruppo viola. Il momento della squadra è infatti difficilissimo. Dopo il ko contro il Verona, la Fiorentina si trova sempre all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti, mentre Pisa e Verona sono rispettivamente a quota 10 e 12. Un distacco che comincia a pesare e che alimenta un clima già complicato.

