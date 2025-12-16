Il clamoroso retroscena sulla Fiorentina: "Volate sedie a Sassuolo, chiesti i danni"

Il racconto di Orlando sul caos alla Fiorentina

- Massimo Orlando, intervenuto nel prepartita di Fiorentina–Hellas Verona su Toscana TV, ha rivelato presunti retroscena clamorosi riguardanti l’intervallo della gara tra Fiorentina e Sassuolo.

Secondo quanto riferito da Orlando, negli spogliatoi la situazione sarebbe degenerata: "Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate". Una ricostruzione che, se confermata, dipingerebbe un quadro di profonda tensione interna al gruppo viola. Il momento della squadra è infatti difficilissimo. Dopo il ko contro il Verona, la Fiorentina si trova sempre all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti, mentre Pisa e Verona sono rispettivamente a quota 10 e 12. Un distacco che comincia a pesare e che alimenta un clima già complicato.