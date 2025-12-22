Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, aspettiamo il Parma

Leggi il commento dopo il successo dei viola contro l'Udinese: il primo in campionato
Alberto Polverosi
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Cinque gol all’Udinese, prima vittoria della Fiorentina in campionato, palo e splendido gol del numero 10, doppietta di Kean, prima rete in A di Ndour: mai visto finora niente di tutto questo al Franchi. Ma se qualcuno osa pensare che sia pure la svolta del campionato viola, allora siamo punto e daccapo. Questo debutto nella casella delle vittorie (che mancava dal 24 maggio scorso, sempre contro l’Udin

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS