Fiorentina, De Gea nuovo capitano: ecco il motivo

L'universo calcistico è pieno di simboli pregni di significato. Uno di questi è la fascia da capitano, a maggior ragione a Firenze, dove vive ancora il ricordo di Davide Astori, capitano per sempre. Per questo quanto accaduto domenica non è passato inosservato: al momento della condivisione delle distinte di Fiorentina-Udinese, una novità, la fascia passa dal braccio di Luca Raneri, capitano designato già da Raffaele Palladino, a quello di David De Gea. Una decisione presa da Paolo Vanoli, in accordo con la società, e comunicata al gruppo dopo la trasferta di Losanna. Non una punizione, ma una scelta dovuta al delicatissimo momento della squadra e a un equilibrio di spogliatoio da ritrovare: Vanoli ha parlato coi diretti interessati, Ranieri in primis, che ha accettato di buon grado.