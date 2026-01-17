Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 17 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina, cosa succede dopo la morte di Commisso: a chi passerà il club e tutti gli scenari

Dopo la scomparsa del presidente, la società resta saldamente nelle mani della sua famiglia e dell’attuale management: il nuovo assetto
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l’addio a Rocco Commisso, la Fiorentina prosegue nel segno della continuità. Il club è attualmente guidato dalla moglie Catherine e dal figlio Giuseppe, che affiancano l’attuale struttura dirigenziale senza strappi né cambiamenti improvvisi. 

Il nuovo assetto della Fiorentina: chi ci sarà

La gestione operativa resta nelle mani dell’amministratore delegato Mark Stephan e del direttore generale Alessandro Ferrari, mentre dal 4 febbraio entrerà ufficialmente in carica Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, figura chiave per l’area tecnica e per il posizionamento internazionale del club. Nonostante il dolore per la perdita del patron, la società rimane solida dal punto di vista economico e strutturale, forte di investimenti importanti e del Viola Park, simbolo dell’eredità lasciata da Commisso. Nessuna vendita all’orizzonte: la famiglia conferma il legame con i colori viola e la volontà di portare avanti il progetto, partendo dalle urgenze sportive del presente e dalla necessità di mettere in sicurezza la stagione.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Bologna-Fiorentina si giocherà regolarmenteAddio Rocco, presidente delle opportunità negate

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS