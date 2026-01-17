Fiorentina, cosa succede dopo la morte di Commisso: a chi passerà il club e tutti gli scenari

Dopo l’addio a Rocco Commisso , la Fiorentina prosegue nel segno della continuità. Il club è attualmente guidato dalla moglie Catherine e dal figlio Giuseppe, che affiancano l’attuale struttura dirigenziale senza strappi né cambiamenti improvvisi.

Il nuovo assetto della Fiorentina: chi ci sarà

La gestione operativa resta nelle mani dell’amministratore delegato Mark Stephan e del direttore generale Alessandro Ferrari, mentre dal 4 febbraio entrerà ufficialmente in carica Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, figura chiave per l’area tecnica e per il posizionamento internazionale del club. Nonostante il dolore per la perdita del patron, la società rimane solida dal punto di vista economico e strutturale, forte di investimenti importanti e del Viola Park, simbolo dell’eredità lasciata da Commisso. Nessuna vendita all’orizzonte: la famiglia conferma il legame con i colori viola e la volontà di portare avanti il progetto, partendo dalle urgenze sportive del presente e dalla necessità di mettere in sicurezza la stagione.