martedì 27 gennaio 2026
Il figlio di Rocco Commisso è il nuovo presidente della Fiorentina: è ufficiale

Si chiama Giuseppe e prende ufficialmente le redini del club dopo la scomparsa del papà: "Porterò avanti l'eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Viola"
Il nuovo presidente della Fiorentina è il figlio di Rocco Commisso, Giuseppe, che eredita dal padre, scomparso il 16 gennaio scorso, la guida del club viola. "ACF Fiorentina ha annunciato oggi che l'assemblea dei soci della Società si è riunita ed ha nominato Giuseppe B. Commisso Presidente. Il Consiglio d' Amministrazione ha inoltre confermato Mark Stephan nel ruolo di Chief Executive Officer e Alessandro Ferrari nel ruolo di General Manager. Giuseppe B. Commisso assume la carica di Presidente dopo aver già ricoperto ruoli di rilievo all’interno della governance del Club", questo il comunicato sul sito della Fiorentina, che precisa inoltre che "la Società conferma il proprio impegno nel perseguire una visione di lungo periodo orientata alla stabilità, alla sostenibilità e al consolidamento del ruolo della Fiorentina nel panorama calcistico nazionale e internazionale".

Le parole di Giuseppe Commisso

Queste le parole del nuovo presidente della Fiorentina: "È per me un grande onore assumere la Presidenza della Fiorentina. Desidero esprimere il mio pieno sostegno a Mark Stephan e ad Alessandro Ferrari, la cui leadership e continuità manageriale rappresentano un elemento fondamentale per il presente e il futuro del Club. Colgo inoltre questa occasione per ringraziare mia madre, Catherine: la sua nomina nel Consiglio di Amministrazione come membro riflette la continuità dell’impegno della nostra famiglia, seguendo le orme di quanto fatto da mio padre, Rocco. Sono profondamente determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito per la Fiorentina. Continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare il Club, nel pieno rispetto dei suoi valori, della sua storia e del legame con la città e i suoi tifosi, così come mio padre ha fatto fino ad oggi".

