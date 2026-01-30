Corriere dello Sport.it
Fiorentina, i convocati di Vanoli per il Napoli: recuperati Kean e Piccoli 

Rientri importanti per il tecnico viola, che a pochi giorni dall'eliminazione dalla Coppa Italia ritrova anche Mandragora, Parisi e Dodò
2 min
Giornata di vigilia per la Fiorentina di Paolo Vanoli, domani ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio "Diego Armando Maradona". In vista del match valido per la 23esima giornata di Serie A, il club viola ha reso noto ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta partenopea. Due recuperi importanti in attacco.

Napoli-Fiorentina, i convocati di Vanoli: ci sono anche Kean e Piccoli

Cresce l'attesa per la sfida in programma domani alle ore 18 al "Maradona" di Napoli. Fiorentina a caccia di punti salvezza dopo il ko interno con il Cagliari: Vanoli recupera per l'occasione giocatori di rilievo come Moise Kean e Roberto Piccoli, oltre a Parisi, Mandragora e Dodò. Il centrocampista ex Genoa e l'esterno brasiliano, in particolare, avevano saltato l'impegno di Coppa Italia contro il Como di Fabregas.

La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:

1) BALBO VIEIRA Luis Francisco

2) BRESCIANINI Marco

3) CHRISTENSEN Oliver (P)

4) COMUZZO Pietro

5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

6) DE GEA QUINTANA David (P)

7) FABBIAN Giovanni

8) FAGIOLI Nicolò

9) FAZZINI Jacopo

10) FORTINI Niccolò

11) GOSENS Robin Everardus

12) GUDMUNDSSON Albert

13) HARRISON Jack

14) KEAN Moise Bioty

15) KOUADIO Eddy Nda Konan

16) LEZZERINI Luca (P)

17) MANDRAGORA Rolando

18) NDOUR Cher

19) PARISI Fabiano

20) PICCOLI Roberto

21) PONGRAČIĆ Marin

22) RANIERI Luca

23) SOLOMON Manor

 

