Fiorentina, i convocati di Vanoli per il Napoli: recuperati Kean e Piccoli
Giornata di vigilia per la Fiorentina di Paolo Vanoli, domani ospite del Napoli di Antonio Conte allo stadio "Diego Armando Maradona". In vista del match valido per la 23esima giornata di Serie A, il club viola ha reso noto ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati per la trasferta partenopea. Due recuperi importanti in attacco.
Cresce l'attesa per la sfida in programma domani alle ore 18 al "Maradona" di Napoli. Fiorentina a caccia di punti salvezza dopo il ko interno con il Cagliari: Vanoli recupera per l'occasione giocatori di rilievo come Moise Kean e Roberto Piccoli, oltre a Parisi, Mandragora e Dodò. Il centrocampista ex Genoa e l'esterno brasiliano, in particolare, avevano saltato l'impegno di Coppa Italia contro il Como di Fabregas.
La lista dei convocati viola per la partita contro il Napoli:
1) BALBO VIEIRA Luis Francisco
2) BRESCIANINI Marco
3) CHRISTENSEN Oliver (P)
4) COMUZZO Pietro
5) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
6) DE GEA QUINTANA David (P)
7) FABBIAN Giovanni
8) FAGIOLI Nicolò
9) FAZZINI Jacopo
10) FORTINI Niccolò
11) GOSENS Robin Everardus
12) GUDMUNDSSON Albert
13) HARRISON Jack
14) KEAN Moise Bioty
15) KOUADIO Eddy Nda Konan
16) LEZZERINI Luca (P)
17) MANDRAGORA Rolando
18) NDOUR Cher
19) PARISI Fabiano
20) PICCOLI Roberto
21) PONGRAČIĆ Marin
22) RANIERI Luca
23) SOLOMON Manor