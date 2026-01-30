Fiorentina, Giuseppe Commisso: “Continuità e ambizione. Riporteremo la Viola dove merita”

Un messaggio di continuità, responsabilità e impegno verso il futuro della Fiorentina. Giuseppe B. Commisso, neo presidente viola dopo la scomparsa del padre Rocco avvenuta due settimane fa a New York, ha voluto parlare per la prima volta ai tifosi e all’ambiente gigliato attraverso un intervento diffuso sui canali ufficiali del club, alla vigilia della delicata trasferta contro il Napoli . “Voglio essere molto chiaro su un punto fondamentale: la Fiorentina continuerà lungo il percorso iniziato da mio padre. Mia madre, la mia famiglia e io garantiremo continuità e porteremo avanti il suo lavoro riportando la Fiorentina al livello che Firenze e i tifosi meritano”, ha dichiarato Commisso jr, sottolineando la volontà di proseguire il progetto costruito negli ultimi anni dalla famiglia Commisso.

Giuseppe Commisso e il ringraziamento a città e tifosi

Nel suo intervento, il nuovo presidente ha ringraziato la città, i tifosi e il mondo del calcio per la grande vicinanza dimostrata in questi giorni di lutto. Tra i tanti messaggi di cordoglio ricevuti anche quello di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti, segno del profondo legame che Rocco Commisso aveva saputo creare ben oltre i confini sportivi. Giuseppe Commisso seguirà la Fiorentina al “Maradona” insieme alla madre Catherine, appena entrata nel Consiglio di Amministrazione del club. Un segnale importante di presenza in un momento delicato della stagione, con la squadra impegnata nella lotta per la salvezza. Proprio alla prima squadra si è rivolto il neo presidente, ribadendo fiducia nell’attuale allenatore: “La stagione non è iniziata nel migliore dei modi, ma il lavoro di Paolo Vanoli ha portato nuova energia, chiarezza e identità al gruppo. Ora più che mai è fondamentale l’unità, essere compatti, determinati e motivati. Desidero fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera”. Paratici è atteso a Firenze il 4 febbraio.

Il progetto Viola Park: cosa succederà

Tra i progetti che rendono orgogliosa la famiglia Commisso spicca il Viola Park, intitolato a Rocco B. Commisso: “Trasuda tutta la passione di mio padre, il suo desiderio di creare qualcosa di bello, funzionale e duraturo. Il Franchi? Purtroppo è uno dei più grandi rimpianti di mio padre non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina. La questione resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere un impianto moderno e rinnovato in tempi ragionevoli. Tra poco tornerò in America, dove ho altre responsabilità, tra cui Mediacom, ma anche da lontano il mio impegno sarà costante”. Un messaggio chiaro alla tifoseria viola: la Fiorentina resta al centro del progetto Commisso, oggi come domani.