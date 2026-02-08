Fiorentina paralizzata dalla paura

Se continua così, come fa la Fiorentina a uscire dal suo inferno? Come può una squadra che sta vincendo una partita decisiva a tre minuti dalla fine del recupero buttare via quel tesoro? E buttarlo via in quel modo, paralizzandosi dalla paura, dal terrore, tanto non riuscire a cacciare via la palla dalla propria area per un quarto d’ora. La Fiorentina non era assediata solo dal Torino, ma anche e soprattutto dalle sue paur