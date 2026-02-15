Fiorentina, la concretezza ritrovata

Senza illudere nessuno, non è proprio il caso visto che ancora la classifica la mette in zona-retrocessione, ma la sensazione è che a Como la Fiorentina abbia finalmente capito che calcio deve giocare per salvarsi. Un calcio disperato, pieno di gialli e di rossi, di cadute in terra, di ruzzoloni sull’erba, di mezze o intere simulazioni, ma anche di palloni furiosamente